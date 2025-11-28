Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Rucksack mit Bargeld gestohlen - Kripo sucht Hinweise

Viersen (ots)

Am Donnerstagmorgen ging eine 30-jährige Frau aus Viersen im Casinogarten in Richtung eines Geldinstituts in der Hauptstraße, als sie von einem unbekannten Mann nach dem Weg gefragt wurde. Die Viersenerin erklärte ihm den Weg, als ein zweiter Mann kam, ihr den Rucksack entriss und beide Männer in Richtung Königsallee wegrannten. In dem Rucksack befanden sich Bargeld und ihre Bankkarte. Sie beschreibt die Männer wie folgt: Der erste Mann war etwa 35 Jahre alt, schlank, hatte dunkle Haare, braune Augen und einen Drei-Tage-Bart. Er trug eine schwarze Winterjacke, Jeans, eine Mütze und weiße Turnschuhe. Außerdem sprach er Deutsch mit Akzent. Der zweite Mann, der ihr die Tasche entriss, war etwa 180 cm groß und von kräftiger Statur. Er trug ebenfalls eine schwarze Winterjacke, eine Jogginghose und schwarze Turnschuhe. Das Kriminalkommissariat 2 sucht nach möglichen Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können. Haben Sie Hinweise? Dann rufen Sie bitte die 02162/377-0 an. /jk (1067)

