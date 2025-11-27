Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Abstand missachtet? E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt - Pkw fährt weiter

Kempen (ots)

Der Polizei wurde ein Unfall mit Fahrerflucht angezeigt, der sich am 25. November auf dem Hooghe Weg in Kempen ereignet hatte. Ein 26-jähriger Krefelder war hier gegen 06:15 Uhr mit seinem E-Scooter unterwegs. Er fuhr in Richtung Industriering Ost und wollte den Fahrstreifen wechseln, als er von einem Pkw überholt wurde. Dabei touchierte der Pkw den Krefelder, welcher daraufhin stürzte und leicht verletzt wurde. Der Wagen hielt kurz an, fuhr dann aber weiter. Das Verkehrskommissariat in Willich ermittelt und sucht Zeugen des Unfalls. Insbesondere suchen die Ermittler einen Radfahrer, der sich nach dem Sturz mit dem 26-Jährigen unterhalten hatte. Das Verkehrskommissariat ist zu den Bürodienstzeiten erreichbar über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1065)

