Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Raub am helllichten Tag

Willich (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, wurde ein 30-jähriger Spaziergänger Opfer eines Raubes. Zunächst bemerkte der Willicher, dass ein Unbekannter auf einem Fahrrad ihm offenbar folgte. Sodann beschleunigte der 30-Jährige seinen Schritt und flüchtete in Richtung eines Parkplatzes an der Mattias-Claudius-Straße. Dort holte der Fahrradfahrer ihn ein und hielt ihn an beiden Armen fest. Kurz darauf erschien ein weiterer Unbekannter, der den 30-Jährigen mehrfach schlug und trat. Erst als mehrere Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten. Im Anschluss stellte der 30-Jährige fest, dass seine Geldbörse samt Bargeld aus seiner Jackentasche entwendet worden war. Täterbeschreibung: Beide Tatverdächtigen sollen etwa 28 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß und von schmaler Statur sein. Der Täter mit dem Fahrrad trug schwarze Kleidung, hatte kurze Haare und einen kurzen Bart. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02162 / 377-0. /rb (1062)

