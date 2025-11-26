POL-VIE: Mercedes AMG gestohlen - Hinweise erbeten
Willich-Schiefbahn (ots)
In der Nacht zum Dienstag, dem 25. November, wurde zwischen 2 und 4 Uhr ein Wagen in der Langenhofstraße in Schiefbahn gestohlen. Mindestens zwei unbekannte Männer stahlen den mattschwarzen Mercedes AMG G 63 aus dem Jahr 2019 mit dem amtlichen Kennzeichen KK-Y7777. Haben Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1061)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell