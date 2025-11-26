PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mercedes AMG gestohlen - Hinweise erbeten

POL-VIE: Mercedes AMG gestohlen - Hinweise erbeten
  • Bild-Infos
  • Download

Willich-Schiefbahn (ots)

In der Nacht zum Dienstag, dem 25. November, wurde zwischen 2 und 4 Uhr ein Wagen in der Langenhofstraße in Schiefbahn gestohlen. Mindestens zwei unbekannte Männer stahlen den mattschwarzen Mercedes AMG G 63 aus dem Jahr 2019 mit dem amtlichen Kennzeichen KK-Y7777. Haben Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1061)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 16:00

    POL-VIE: Senior wird Bankkarte am Automaten gestohlen - Abbuchungen getätigt

    Willich (ots) - Schon am Vormittag des vergangenen Donnerstags (20. November) wurde einem 86-jährigen Mann in einer Bank seine Bankkarte gestohlen. Der Mann wollte eine Überweisung tätigen, brach diesen Vorgang jedoch ab. Gleichzeitig wurde er von einem Mann angesprochen, der in Begleitung von drei weiteren Männern war, und gefragt, ob er Hilfe brauche. Er ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 14:47

    POL-VIE: Kupferdiebstahl aus einer Firma

    Willich (ots) - Mehrere männliche Täter stahlen am 24.11.2025 etwa eine halbe Tonne Kupfer aus einem Unternehmen auf der Daimlerstraße in Willich. Zwischen 18:30 Uhr und 02:30 Uhr öffneten die Unbekannten ein Rolltor und luden anschließend mehrere Kilo Kupfer aus dem Gebäude in einen silbernen VW Sharan und in einen schwarzen Lieferwagen Danach verließen beide Fahrzeuge das Gelände in unbekannte Richtung. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren