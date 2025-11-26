POL-VIE: Diebstahl eines Jeeps - KK2 sucht Hinweise

Willich (ots) - Schon am Vormittag des vergangenen Donnerstags (20. November) wurde einem 86-jährigen Mann in einer Bank seine Bankkarte gestohlen. Der Mann wollte eine Überweisung tätigen, brach diesen Vorgang jedoch ab. Gleichzeitig wurde er von einem Mann angesprochen, der in Begleitung von drei weiteren Männern war, und gefragt, ob er Hilfe brauche. Er ...

mehr