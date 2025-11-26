POL-VIE: Diebstahl eines Jeeps - KK2 sucht Hinweise
Nettetal-Hinsbeck (ots)
In der Stauffenbergstraße in Hinsbeck wurde zwischen Montag, 19:45 Uhr, und Dienstag, 07:15 Uhr, ein Auto gestohlen. Bei dem gestohlenen Wagen handelt es sich um einen grauen Jeep Grand Cherokee aus dem Jahr 2018 mit dem amtlichen Kennzeichen VIE-MA 257. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet oder Informationen zum Verbleib des Wagens? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1060)
