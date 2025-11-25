Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 11-jähriger Radfahrer wird angefahren - Auto fährt weiter

Brüggen/Bracht (ots)

Bereits am 22.11.2025 kam es zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem 11-jährigen Jungen. Der Junge war gegen 16:50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kaldenkirchener Straße in Richtung Nordwall unterwegs. Auf der Einmündung Kaldenkirchener Straße/ Nordwall ist es dann zum Unfall gekommen. Der Radfahrer hat auf einer Verkehrsinsel der Straße inmitten der Fahrbahn angehalten. Ein Autofahrer, der aus Richtung Op de Haag fuhr, bog an der Einmündung in den Nordwall ab und touchierte dabei das Vorderrad des Fahrrades. In der Folge stürzte der Junge und wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst an und fragte den Jungen, ob es ihm gut gehe. Der Junge bejahte dies. Anschließend fuhren beide weiter. Erst nach ein paar Tagen erfuhr die Mutter von dem Unfall und meldete den Vorfall bei der Polizei. Das Verkehrskommissariat in Willich ermittelt nun und appelliert: Bei Unfällen mit Kindern, die ohne Begleitung der Eltern unterwegs sind, sollte stets die Polizei informiert werden. Weiter bitten die Ermittler um weitere Hinweise zu dem Unfall und zu dem beteiligten Pkw über die Rufnummer 02162/377-0. /rb (1057)

