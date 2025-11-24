POL-VIE: Einbruch in Container eines Gartenbaubetriebs - Hinweise gesucht
251124Tönisvorst-Vorst (ots)
In der Zeit von Samstag, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 03:45 Uhr, wurde in einen Container eines Gartenbaubetriebs in der Straße "Schmitzheide" in Tönisvorst-Vorst eingebrochen. Gestohlen wurde ein Fahrzeugschlüssel. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, ist unklar. Falls Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1054)
