Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Container eines Gartenbaubetriebs - Hinweise gesucht

251124Tönisvorst-Vorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 03:45 Uhr, wurde in einen Container eines Gartenbaubetriebs in der Straße "Schmitzheide" in Tönisvorst-Vorst eingebrochen. Gestohlen wurde ein Fahrzeugschlüssel. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, ist unklar. Falls Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1054)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

