Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Lkws kollidieren miteinander - Zeugensuche!

Niederkrüchten (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht nach einem Unfall am Donnerstag, den 20. November, gegen 7:30 Uhr auf der Aachener Straße zwischen Wegberg und Niederkrüchten Zeuginnen und Zeugen. In Höhe der Hausnummer 10 kollidierten dort zwei Lkw miteinander. Ein 35-Jähriger aus Schwalmtal fuhr mit einem Lkw in Richtung Niederkrüchten, als ihm ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Tönisvorst entgegenkam. Dabei touchierten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der 35-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können. Hinweise bitte an die 02162/377-0. /jk (1052)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

