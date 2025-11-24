PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch während der Urlaubsabwesenheit

Willich (ots)

In der Zeit zwischen dem 15. und dem 23. November brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Krefelder Straße in Willich ein. Der oder die die Einbrecher hebelten die Terrassentür der Wohnung auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Was die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (1053)

