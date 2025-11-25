POL-VIE: 300 Liter Benzin gestohlen - Kripo sucht Hinweise
Willich (ots)
Zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 6:30 Uhr entwendete mindestens eine unbekannte Person Diesel aus einem Lkw. Der Lkw-Fahrer hatte auf dem Rastplatz Hoxhöfe auf der A44 geparkt, als im genannten Zeitraum etwa 300 Liter Diesel aus dem Lkw gestohlen wurde. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1055)
