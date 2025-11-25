POL-VIE: 300 Liter Benzin gestohlen - Kripo sucht Hinweise

Willich (ots) - In der Zeit zwischen dem 15. und dem 23. November brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Krefelder Straße in Willich ein. Der oder die die Einbrecher hebelten die Terrassentür der Wohnung auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Was die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die ...

mehr