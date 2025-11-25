Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ihr Auto ist kein Tresor - Autoaufbruch in Dülken

Viersen-Dülken (ots)

Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 7 Uhr, wurde die Scheibe eines Transporters eingeschlagen. Laut Angaben des Geschädigten hatte er den Wagen am Sonntag in der Kolpingstraße geparkt. Als er am Montagmorgen zu dem Wagen kam, war die Scheibe eingeschlagen und sein auf dem Beifahrersitz liegendes Portemonnaie gestohlen. Ein solcher Diebstahl passiert meist in wenigen Sekunden und bleibt in den meisten Fällen unbemerkt. Lassen Sie deshalb niemals Wertgegenstände in Ihrem Auto liegen - nicht kurz und erst recht nicht über Nacht. Auch ausgeklügelte Verstecke wie das Handschuhfach sind den meisten Dieben bekannt. Behandeln Sie Ihr Auto also bitte nicht wie einen Tresor. Wenn Sie Angaben zu dem Diebstahl machen können, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1056)

