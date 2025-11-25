Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Senior wird Bankkarte am Automaten gestohlen - Abbuchungen getätigt

Willich (ots)

Schon am Vormittag des vergangenen Donnerstags (20. November) wurde einem 86-jährigen Mann in einer Bank seine Bankkarte gestohlen. Der Mann wollte eine Überweisung tätigen, brach diesen Vorgang jedoch ab. Gleichzeitig wurde er von einem Mann angesprochen, der in Begleitung von drei weiteren Männern war, und gefragt, ob er Hilfe brauche. Er verneinte dies und verließ daraufhin die Filiale. Alle Männer waren dunkel gekleidet. Am Freitag bemerkte er schließlich, dass seine Bankkarte verschwunden war und Geldabbuchungen im vierstelligen Bereich getätigt worden waren. Er erstattete daraufhin Anzeige. Das Kriminalkommissariat 6 bittet um Ihre Mithilfe: Haben Sie am vergangenen Donnerstag gegen 11 Uhr in der Bankfiliale in der Bahnstraße in Willich etwas beobachtet? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1059)

