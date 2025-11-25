Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kupferdiebstahl aus einer Firma

Willich (ots)

Mehrere männliche Täter stahlen am 24.11.2025 etwa eine halbe Tonne Kupfer aus einem Unternehmen auf der Daimlerstraße in Willich. Zwischen 18:30 Uhr und 02:30 Uhr öffneten die Unbekannten ein Rolltor und luden anschließend mehrere Kilo Kupfer aus dem Gebäude in einen silbernen VW Sharan und in einen schwarzen Lieferwagen Danach verließen beide Fahrzeuge das Gelände in unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt. Falls sie Hinweise zu den Fahrzeugen oder den Tätern haben, melden sie sich bitte über die 02162/377-0. /rb (1058)

