POL-VIE: Viersen: Brand einer Mülltonne

Willich (ots) - Am Donnerstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, wurde ein 30-jähriger Spaziergänger Opfer eines Raubes. Zunächst bemerkte der Willicher, dass ein Unbekannter auf einem Fahrrad ihm offenbar folgte. Sodann beschleunigte der 30-Jährige seinen Schritt und flüchtete in Richtung eines Parkplatzes an der Mattias-Claudius-Straße. Dort holte der Fahrradfahrer ihn ein und hielt ihn an beiden Armen fest. Kurz darauf ...

