POL-VIE: Viersen: Brand einer Mülltonne
Viersen (ots)
Am Mittwochabend, dem 26.11.2025, kam es gegen 20:0 Uhr auf der Geschwister-Scholl-Straße in Viersen zu einem Brand. Unbekannte hatten dort eine Mülltonne vor einem Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und bittet um Hinweise. Haben Sie verdächtige Personen beobachtet? Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 melden. /rb (1063)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell