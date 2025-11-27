PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Brand einer Mülltonne

Viersen (ots)

Am Mittwochabend, dem 26.11.2025, kam es gegen 20:0 Uhr auf der Geschwister-Scholl-Straße in Viersen zu einem Brand. Unbekannte hatten dort eine Mülltonne vor einem Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und bittet um Hinweise. Haben Sie verdächtige Personen beobachtet? Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 melden. /rb (1063)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren