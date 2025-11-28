PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Willich-Neersen (ots)

Am Donnerstag, zwischen 16 Uhr und 19:30 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus im Starenweg in Neersen ein. Gestohlen wurde nach aktuellem Stand eine Münzgeldsammlung im mittleren zweistelligen Wert. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melden Sie Ihre Hinweise bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1068)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 14:50

    POL-VIE: Viersen: Rucksack mit Bargeld gestohlen - Kripo sucht Hinweise

    Viersen (ots) - Am Donnerstagmorgen ging eine 30-jährige Frau aus Viersen im Casinogarten in Richtung eines Geldinstituts in der Hauptstraße, als sie von einem unbekannten Mann nach dem Weg gefragt wurde. Die Viersenerin erklärte ihm den Weg, als ein zweiter Mann kam, ihr den Rucksack entriss und beide Männer in Richtung Königsallee wegrannten. In dem Rucksack ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 14:49

    POL-VIE: Viersen: Mehrere Taschendiebstähle in Viersener Innenstadt

    Viersen (ots) - Am Donnerstag kam es im Viersener Stadtgebiet zu insgesamt vier Taschendiebstählen. In den Mittagsstunden zwischen 11:40 Uhr und 12:30 Uhr wurden mehrere Frauen im Alter von 57 bis 79 Jahren Opfer von Diebstählen, bei denen die Täter jeweils unbemerkt in geöffneten Taschen nach Wertsachen griffen. Alle Taten ereigneten sich im Bereich der Viersener ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren