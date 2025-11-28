POL-VIE: Kreis Viersen: Neuer Leiter für die Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz

Kreispolizeibehörde Viersen

Herzlich willkommen Polizeioberrat Stefan Neugebauer Seit Anfang November leitet Polizeioberrat Stefan Neugebauer die Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz (kurz: GE) bei der Kreispolizeibehörde Viersen. Er ist damit der Chef von 265 der insgesamt 534 Mitarbeitenden der Polizei im Kreis Viersen. Der 47-Jährige lebt im Rhein-Kreis-Neuss und war in den letzten fünf Jahren beim Landeskriminalamt NRW im Bereich Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung tätig. "Viersen ist anders schön", sagt er mit Blick auf die erfolgreiche Arbeit, die er in Düsseldorf hinter sich lässt. Besonders schätzen gelernt hat er in seinen ersten Wochen in Viersen die Nähe zueinander in der Behörde und die Nähe zu den Menschen im Kreis. Sein Anspruch ist klar: "Wir sind hier, um für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen." Gleichzeitig möchte er den Dialog zwischen der Polizei und den Menschen im Kreis stärken. Besonders wünscht er sich Achtsamkeit von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Kreises Viersen: "Nach links und rechts schauen, nicht wegsehen, wenn ein Mensch in Not ist, wenn ein Mensch Opfer einer Straftat wird." Neugebauer kommt aber nicht ganz neu in die Kreispolizeibehörde. Schon während des Master-Studiums war er im Rahmen seiner Führungshospitation für mehrere Monate im Kreis Viersen tätig und kennt sich somit sowohl im Kreisgebiet als auch in der Behörde gut aus. Eine starke Säule der Polizeiarbeit ist die Prävention. Davon ist der Polizeioberrat überzeugt und dass möchte er auch in seiner neuen Funktion forcieren: Die Polizei mache viele Angebote und gebe Tipps zu den verschiedensten Themenfeldern - vom Schutz vor Einbruch oder Taschendiebstahl bis zu Hinweisen rund um die verschiedenen Verkehrsmittel und ihre Nutzung. "Und da würde ich mich freuen, wenn sich die Zahl derjenigen, die diese Tipps auch beherzigen, steigern ließe." so Neugebauer. Wie waren die ersten Wochen als Leiter der größten Direktion bei der Kreispolizei? Polizeioberrat Stefan Neugebauer schaut zurück: "Ich bin hier sehr herzlich und mit offenen Armen aufgenommen worden. Das hat mir den Start in die neue Funktion von der ersten Minute an sehr erleichtert. Wir haben eine sehr junge Direktion mit hochmotivierten Menschen. Nun möchte ich die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers fortführen."

Polizeioberrat Stefan Neugebauer übernimmt die Leitung der Direktion GE von seinem Vorgänger Polizeidirektor Dirk Hoff, der im Dezember 2021 die Leitung der Direktion übernommen hatte. Am 29. September 2025 wurde er nach mehr als 42 Jahren im Polizeivollzugsdienst in den Wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Wir danken Dirk Hoff für sein Wirken in der Kreispolizei und wünschen seinem Nachfolger einen guten Start hier in Viersen. /wg (1069)

