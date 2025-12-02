POL-VIE: Einbruch in Lagerräume einer Firma - Zeugenaufruf!
Viersen (ots)
Zwischen Sonntag, 30. November, 16:30 Uhr, und Montag, 1. Dezember, 06:10 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Person in eine Lagerhalle einer Firma im Kränkelsweg in Viersen ein. Der oder die unbekannten Täter erbeuteten eine große Menge Messing. Falls Sie etwas Verdächtiges im Kränkelsweg beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02162/377-0./jk (1074)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell