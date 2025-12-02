PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben Sie Hinweise?

Willich-Wekeln (ots)

Am Montag, zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus im Johannisbeerweg in Wekeln ein. Im Inneren wurden diverse Zimmer durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (1073)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

