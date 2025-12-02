POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben Sie Hinweise?
Willich-Wekeln (ots)
Am Montag, zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus im Johannisbeerweg in Wekeln ein. Im Inneren wurden diverse Zimmer durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (1073)
