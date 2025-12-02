PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einkaufsfiliale

Willich-Neersen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind zwei bislang unbekannte Täter in eine Einkaufsfiliale am Rothweg in Willich eingebrochen. Gegen 03:40 Uhr wurde durch die Unbekannten die Eingangstür der Filiale aufgebrochen. Dadurch gelangten sie in den Verkaufsraum und durchwühlten dort den Kassenbereich. Zudem beschädigten die Unbekannten einige Einrichtungsgegenstände. Was genau gestohlen wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Haben sie Hinweise zu dem Einbruch, dann können sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0 melden. /rb (1076)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

