Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrzeug in Vollbrand - Ursache nach ersten Ermittlungen technischer Defekt

Viersen-Dülken (ots)

Am Dienstag, den 02.12.2025, um 14:30 Uhr befuhr ein Streifenwagenteam die Hindenburgstraße in Dülken, als sie durch einen lauten Knall aufmerksam wurden. Mehrere Passanten leiteten die Polizisten zu dem hiesigen Parkplatz Hindenburgstraße/Am Lunapark, auf dem ein geparkter PKW in Flammen stand. Die Feuerwehr wurde umgehend Informiert und löschte den Brand vollständig. Durch den Brand wurde nicht nur das brennende Fahrzeug, sondern auch zwei weitere in unmittelbarer Nähe geparkte PKW beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen liegt der Brandursache vermutlich ein technischer Defekt zugrunde. /rb (1079)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell