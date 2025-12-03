PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrzeug in Vollbrand - Ursache nach ersten Ermittlungen technischer Defekt

Viersen-Dülken (ots)

Am Dienstag, den 02.12.2025, um 14:30 Uhr befuhr ein Streifenwagenteam die Hindenburgstraße in Dülken, als sie durch einen lauten Knall aufmerksam wurden. Mehrere Passanten leiteten die Polizisten zu dem hiesigen Parkplatz Hindenburgstraße/Am Lunapark, auf dem ein geparkter PKW in Flammen stand. Die Feuerwehr wurde umgehend Informiert und löschte den Brand vollständig. Durch den Brand wurde nicht nur das brennende Fahrzeug, sondern auch zwei weitere in unmittelbarer Nähe geparkte PKW beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen liegt der Brandursache vermutlich ein technischer Defekt zugrunde. /rb (1079)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 12:49

    POL-VIE: Einbruch auf einem Campingplatz

    Brüggen (ots) - Zwischen Samstag, dem 29.11.2025, 00:00 Uhr und Montag, dem 01.12.2025, 08:00 Uhr, ist mindestens eine unbekannte Person in ein Wohngebäude auf einem Campingplatz an der St.-Barbara-Straße in Brüggen eingebrochen. Der Unbekannte brach die Haustür des Hauses auf und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Aus dem Gebäude entwendete die Person nach ersten Erkenntnissen Werkzeuge sowie ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 12:48

    POL-VIE: Einbruch in Einkaufsfiliale

    Willich-Neersen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag sind zwei bislang unbekannte Täter in eine Einkaufsfiliale am Rothweg in Willich eingebrochen. Gegen 03:40 Uhr wurde durch die Unbekannten die Eingangstür der Filiale aufgebrochen. Dadurch gelangten sie in den Verkaufsraum und durchwühlten dort den Kassenbereich. Zudem beschädigten die Unbekannten einige Einrichtungsgegenstände. Was genau gestohlen wurde, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren