Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mitarbeiter mit Pfefferspray angegriffen - Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter, den Kassenbereich eines Supermarkts in der Poststraße in Kaldenkirchen mit diversen Waren zu verlassen, ohne dafür zu bezahlen. Daraufhin folgten drei Mitarbeiter einem der Tatverdächtigen, der sich plötzlich umdrehte und die Mitarbeiter mit Pfefferspray besprühte. Dabei wurde ein 35-Jähriger aus Grefrath leicht verletzt, die beiden anderen blieben unverletzt. In der Zwischenzeit gelang es auch dem zweiten Täter, den Laden mit gestohlenen Waren zu verlassen. Beide flüchteten in Richtung des Busbahnhofs. Die beiden unbekannten Männer waren zwischen 26 und 30 Jahren alt. Einer war etwa 180-185 cm groß, schlank und trug eine schwarze Hose, schwarze Oberbekleidung sowie eine Mütze. Der andere war etwa 170 cm groß, ebenfalls schlank, hatte dunkelblonde Haare, trug eine Brille, eine rote Trainingshose, ein rotes T-Shirt und eine schwarze Kapuzenjacke. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise zu den unbekannten Tätern. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1080)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

