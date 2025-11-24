Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Verkehrsunfall bei Heudorf (Hegau)

Eigeltingen (ots)

Gegen 11.15 Uhr am 24.11.25 erfolgte die Alarmierung der Feuerwehr. Ein Kleintransporter hatte auf der L440 außerhalb Heudorf Richtung Abzweigung zur B14 einen Unfall. Aufgrund der Alarmmeldung war von einer eingeklemmten Person auszugehen, so dass neben der Abteilung Heudorf auch die Feuerwehren aus Eigeltingen und Reute sowie Orsingen-Nenzingen mit den Rettungssätzen wie Schere und Spreizer angefahren waren. Der Patient konnte ohne technischen Einsatz aus dem Fahrzeug gerettet werden. Nach Vorgabe des Notarztes erfolgte gemeinsam mit dem Rettungsdienst eine patientenschonende Rettung mittels Spineboard. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden aufgenommen und die Straße grob gereinigt. Während des Einsatzes war die Straße vollständig gesperrt, auch die Verkehrssicherung erfolgte durch die Feuerwehr. Wegen des Unfallhergangs verweisen wir an die Polizei.

