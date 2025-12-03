Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ein Lichtermeer aus Glühwürmchen - Aktion wieder ein voller Erfolg

Grefrath (ots)

Am Mittwoch, dem 3. Dezember, beteiligten sich wieder zahlreiche Kindergärten und Grundschulen aus dem Kreis Viersen an der von der Polizei initiierten Aktion "Glühwürmchen". Über 160 Kindergärten und 40 Grundschulen wurden eingeladen, ein gemeinsames Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu setzen. In Grefrath machten die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen der dortigen Gemeinschaftsgrundschule bei der Aktion mit. Unter der Leitung von Verkehrssicherheitsberater Martin Gennert, Tobias Stapper, sowie der Bezirksdienstbeamtin Frauke Frantzen und Ulrich Heks, warfen sich etwa 120 Kinder in reflektierende Kleidung und bewaffneten sich mit Taschenlampen, Blinkies und weiteren leuchtenden Accessoires. Ihr Ziel war es, den Verkehrsteilnehmenden zu signalisieren: "Auch wenn wir klein sind, sind wir ebenfalls Teil des Straßenverkehrs und möchten sicher zur Schule kommen." Die Aktion in der Gemeinschaftsgrundschule Grefrath rückte symbolisch die Kinder des ersten Schuljahres in den Mittelpunkt, um auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Besonders in der dunklen Jahreszeit, wenn die Sichtverhältnisse schlecht sind, werden Kinder schnell von Autofahrenden übersehen. Verkehrsteilnehmende, die routinemäßig dieselbe Strecke fahren, nehmen Veränderungen im Straßenbild oft nicht wahr. Daher ist es entscheidend, dass Kinder durch sichtbare Kleidung und erhöhte Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmenden besser geschützt werden. Doch die Aktion "Glühwürmchen" richtet sich nicht nur an Autofahrende. Auch die Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder nicht nur bei dieser Aktion, sondern das ganze Jahr über in gut sichtbare, reflektierende Kleidung zu kleiden. Sichtbarkeit ist besonders in der dunklen Jahreszeit ein entscheidender Faktor für die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr. "Es ist großartig zu sehen, wie viele Kinder sich für dieses wichtige Thema engagieren und heute gemeinsam mit uns für mehr Sicherheit im Straßenverkehr eintreten", zeigte sich Martin Gennert erfreut über die große Teilnahme. Mit der "Glühwürmchen"-Aktion setzt die Polizei im Kreis Viersen ein deutliches Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und möchte sowohl Kinder als auch Erwachsene für die Bedeutung von Sichtbarkeit sensibilisieren. Mit der Aktion "Glühwürmchen" setzt die Polizei im Kreis Viersen ein starkes Signal für mehr Sicherheit und möchte sowohl Kinder als auch Erwachsene für die Bedeutung von Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr sensibilisieren. /jk (1082)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell