POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Einbruch in Supermarkt - Täter erbeuten Zigaretten
Willich-Schiefbahn (ots)
Gegen 03.20 Uhr in der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in den Tabakladen des EDEKA Marktes auf der Linsellesstraße in Schiefbahn ein. Der oder die Einbrecher hebelten eine Seitentür des Marktes auf und stahlen eine noch nicht näher bestimmte Anzahl an Zigaretten. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0. /wg (1085)
