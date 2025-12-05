Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Hamm: Zeuge alarmiert Polizei bei nächtlichem Einbruch

Viersen-Hamm (ots)

In der Nacht zu Freitag, gegen 02:15 Uhr, bemerkte ein Anwohner der Straße Immelnbusch Taschenlampenschein in einem Nachbarhaus. Er verständigte umgehend die Polizei, die das Haus schnell umstellte. Der oder die Einbrecher hatten die Terrassentür aufgehebelt. Die Einsatzteams durchsuchten das Haus, die Einbrecher waren aber schon weg. Noch steht nicht fest, ob die Täter etwas stehlen konnten. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelte und bittet um Hinweise auf mögliche Verdächtige über die 02162/377-0. /wg (1084)

