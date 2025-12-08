PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: E-Scooter Unfall - 15-Jähriger wird leicht verletzt

Kempen (ots)

Ein 15-jähriger Kempener wollte am gestrigen Sonntag kurz nach 19 Uhr mit seinem E-Scooter die Kerkener Straße überqueren. Er fuhr an der dortigen Ampel quer auf die Fahrbahn und kollidierte dabei mit einem 46-jährigen Autofahrer aus Kevelaer, der in Richtung Kerkener Straße unterwegs war. Der Autofahrer habe den E-Scooter Fahrer nicht wahrgenommen und versuchte noch im letzten Moment zu bremsen. Ein Zusammenstoß konnte dennoch nicht verhindert werden. Der nachfolgende 58-jährige Autofahrer aus Duisburg fuhr dem Autofahrer aus Kevelaer von hinten auf. Der 15-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Verkehrsteilnehmende Straßen immer auf direkten Weg überqueren sollten. /js (1087)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

