Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Alkoholtest positiv- Mann fährt gegen Poller und flüchtet

Viersen (ots)

Am Samstag gegen 16:50 Uhr hat ein Autofahrer beim Verlassen des Parkplatzes am Kaufland einen Poller angefahren. Anschließend flüchtete er mit seinem Pkw in Richtung Kanalstraße. Zum Glück hatten einige aufmerksame Zeugen die Situation beobachtet, konnte den Fahrer beschreiben. Aufgrund eines Hinweises fanden die Einsatzkräfte den Wagen kurz darauf an der Adresse des Beifahrers, ebenfalls in Viersen. Ein Mann, auf den die Beschreibung der Zeugen zutraf, wurde durch die Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsstraftat mit zur Polizeiwache Viersen genommen. Es handelte sich um einen 30-jährigen Serben ohne festen Wohnsitz. Er machte vor Ort keine Angaben zum Sachverhalt. Dem Mann wurden Blutproben wegen des Verdachts des Konsums von Alkohol und Drogen entnommen. Die Ermittlungen dauern an. In diesem Fall hat sich gezeigt, wie wertvoll genaue Beobachtungen an einem Unfallort für den Erfolg der Ermittlungen sein können. Zeugen konnten den Fahrer beschreiben. Die Beschreibung des Mannes trug dazu bei, dass der Tatverdächtige dann nicht mehr sagen konnte, er sei gar nicht der Fahrer gewesen. Wenn Sie einen Unfall beobachten, prägen Sie sich bitte möglichst viele Details ein. Und ganz wichtig: Geben Sie Ihre Beobachtungen vor Ort an die Einsatzkräfte weiter. /js (1088)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

