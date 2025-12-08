Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 88-Seniorin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Brüggen (ots)

Am Montag gegen 17.00 Uhr ereignete sich der folgenschwere Unfall, bei dem eine 88-jährige Brachterin lebensgefährlich verletzt wurde. Die Dame wollte offenbar die Kaldenkirchener Straße im Bereich der Einmündung Westwall / Nordwall überqueren. Sie ging offenbar unvermittelt über die Straße und achtete dabei nicht auf einen Pkw, der aus Richtung Westwall kam. Das Auto, an dessen Steuer ein 75-jähriger Mann aus Niederkrüchten saß, erfasste die Seniorin. Bei dem Unfall wurde die Frau lebensgefährlich verletzt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Düsseldorf unterstützte die Viersener Einsatzkräfte bei der Unfallaufnahme. Die Einsatzkräfte stellten den Pkw und den von der Seniorin benutzten Rollator sicher. Die Unfallstelle blieb bis etwa 21.30 Uhr gesperrt. /wg (1090)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell