Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Unfall auf Kreuzung - eine Person wird schwer verletzt

Grefrath (ots)

Am Montag, gegen 09.20 Uhr, ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Wankumer Landstraße und Hinsbecker Straße. Ein 23 Jahre alter Mann aus Nettetal war auf der Hinsbecker Straße aus Richtung Hinsbeck unterwegs. An der Kreuzung hielt er zunächst an und überquerte dann die Kreuzung, um in Richtung Grefrath weiterzufahren. Dabei achtete er nicht auf den Pkw eines 56-jährigen Grefrathers, der auf der Wankumer Landstraße in Richtung Wankum unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision. In der Folge schleuderte der Wagen des 56-Jährigen herum und kollidierte mit dem Pkw einer 60 Jahre alten Nettetalerin. Diese kam aus Grefrath und wartete an der Kreuzung. Bei dem Unfall wurde der 56-jährige Grefrather schwer verletzt. Der 23-Jährige sowie die 60-jährige Frau blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung bis etwa 12.20 Uhr gesperrt. /wg (1089)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell