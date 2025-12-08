PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Unfall auf Kreuzung - eine Person wird schwer verletzt

Grefrath (ots)

Am Montag, gegen 09.20 Uhr, ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Wankumer Landstraße und Hinsbecker Straße. Ein 23 Jahre alter Mann aus Nettetal war auf der Hinsbecker Straße aus Richtung Hinsbeck unterwegs. An der Kreuzung hielt er zunächst an und überquerte dann die Kreuzung, um in Richtung Grefrath weiterzufahren. Dabei achtete er nicht auf den Pkw eines 56-jährigen Grefrathers, der auf der Wankumer Landstraße in Richtung Wankum unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision. In der Folge schleuderte der Wagen des 56-Jährigen herum und kollidierte mit dem Pkw einer 60 Jahre alten Nettetalerin. Diese kam aus Grefrath und wartete an der Kreuzung. Bei dem Unfall wurde der 56-jährige Grefrather schwer verletzt. Der 23-Jährige sowie die 60-jährige Frau blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung bis etwa 12.20 Uhr gesperrt. /wg (1089)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 15:42

    POL-VIE: Nettetal: geänderte Öffnungszeiten der Polizeiwache am 10.12.2025

    Nettetal (ots) - Am Mittwoch, den 10.12.2025, ist die Polizeiwache in Nettetal nur von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten können Anzeigen an unseren anderen Standorten und Online aufgegeben werden. In dringenden Fällen melden Sie sich bitte, wie gewohnt, über die Rufnummer 110. /js (1089) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:41

    POL-VIE: Viersen: Alkoholtest positiv- Mann fährt gegen Poller und flüchtet

    Viersen (ots) - Am Samstag gegen 16:50 Uhr hat ein Autofahrer beim Verlassen des Parkplatzes am Kaufland einen Poller angefahren. Anschließend flüchtete er mit seinem Pkw in Richtung Kanalstraße. Zum Glück hatten einige aufmerksame Zeugen die Situation beobachtet, konnte den Fahrer beschreiben. Aufgrund eines Hinweises fanden die Einsatzkräfte den Wagen kurz ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:40

    POL-VIE: Kempen: E-Scooter Unfall - 15-Jähriger wird leicht verletzt

    Kempen (ots) - Ein 15-jähriger Kempener wollte am gestrigen Sonntag kurz nach 19 Uhr mit seinem E-Scooter die Kerkener Straße überqueren. Er fuhr an der dortigen Ampel quer auf die Fahrbahn und kollidierte dabei mit einem 46-jährigen Autofahrer aus Kevelaer, der in Richtung Kerkener Straße unterwegs war. Der Autofahrer habe den E-Scooter Fahrer nicht wahrgenommen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren