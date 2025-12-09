Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Beberich: Polizei mit größerem Einsatz

Viersen-Beberich (ots)

Am Dienstagnachmittag musste die Bebericher Straße in Viersen von 13:45 Uhr bis etwa 15:45 Uhr gesperrt werden. Grund war ein größerer Polizeieinsatz. Nach Zeugenhinweisen bestand die Vermutung, dass ein 51-jähriger Viersener möglicherweise eine scharfe Schusswaffe in seiner Wohnung lagern würde. Der Mann war der Viersener Polizei aus vorausgegangenen Einsätzen bekannt. Aus diesen Erkenntnissen heraus ging die Polizei mit größter Sorgfalt und Vorsicht vor, erste Einsatzkräfte umstellten das Haus auf der Bebericher Straße. Hinzugezogene Spezialeinsatzkräfte betraten das Haus und nahmen den 51-Jährigen in Gewahrsam. Es wurde niemand verletzt. Ermittlerteams durchsuchten das Haus und fanden frei verkäufliche Silvesterböller sowie eine Schreckschusswaffe in Form einer Uzi. Das Kriminalkommissariat 3 wird die weiteren Ermittlungen übernehmen. /wg (1093)

