LPI-J: Fahrzeugbesichtigung endet in Polizeieinsatz
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Am Sonntagnachmittag haben zwei Personen ein Autohaus in Ruhla besichtigt. Dabei näherten sie sich auf der Eingangstür, die zu ihrer Überraschung sich öffnete. Sie betraten den Verkaufsraum woraufhin der Alarm auslöste. Sichtlich erschrocken verließen die Personen das Autohaus wieder und liefen weg.
