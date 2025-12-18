PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall mit vier Beteiligten auf der Bundesautobahn 8

Pforzheim (ots)

Zu einem Zusammenstoß mit vier Fahrzeugen, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden, kam es am Dienstagnachmittag bei Pforzheim.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein BMW-Fahrer gegen 15:40 Uhr die Bundesautobahn 8 zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord. Bei der Zusammenführung von drei auf zwei Fahrstreifen musste der BMW-Fahrer auf Grund eines vor ihm abbremsenden Fahrzeugs eine Gefahrenbremsung einlegen. Der nachfolgende PKW-Lenker erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Rechtzeitig bremsen konnte der dahinterfahrende VW-Fahrer. Allerdings konnte die zuletzt fahrende 33-jährige Honda-Fahrerin nicht mehr abbremsen und schob den VW auf die bereits stehenden PKWs auf.

Durch den Aufprall wurden zwei Personen leicht verletzt. Beide wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 55.000 Euro geschätzt.

Ein Fahrstreifen musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden, weshalb es zu einem etwa vier Kilometer langen Stau auf der Autobahn kam.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
