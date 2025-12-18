PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Baumaschinen aus Lagerhalle geklaut: Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen zwei Wochen mehrere Baumaschinen aus einem Industriegebäude entwendet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Donnerstag, den 04.12. bis gestern, Mittwoch, 12:00 Uhr Zutritt zu einem als Lagerhalle genutzten, eingeschossigen Industriegebäude in der Nähe des Bahnhofs. Sie entwendete mehreren Baumaschinen, darunter ein Schleifgerät, sowie Schneid- und Presswerkzeuge in einem niederen vierstelligen Gesamtwert.

Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07441 536-0 zur melden.

Fabian Ottburg, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

