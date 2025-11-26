Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall auf der B317 - rund 38000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Opel befuhr am Dienstag, 25.11.2025 gegen 15.00 Uhr ein 66 Jahre alter Mann die B317 von Lörrach kommend in Richtung Todtnau. Auf der Umfahrung von Schopfheim flog ihm, laut eigenen Angaben, durch das leicht geöffnete Seitenfenster ein kleiner Gegenstand ins Auge. Durch die Beeinträchtigung der Sehkraft kam er auf die Gegenfahrbahn und streifte die Leitplanke. Ein entgegenkommender Ford mit Anhänger wich aus um eine Frontalkollision zu verhindern. Trotz des Ausweichens streifte der Opel den Ford und dessen Anhänger. Der Anhänger schleuderte über die Fahrbahn und wurde komplett zerstört. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Opel entstand Sachschaden von rund 10000 Euro, am Ford und am Anhänger 25000 Euro. Der Sachschaden an der Leitplanke beläuft sich auf rund 2500 Euro.

