POL-FR: Schönau: Sachbeschädigung und widerrechtlicher Zutritt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 24./25.11.2025 gegen 00.15 Uhr widerrechtlich Zutritt in den Vorraum einer Bankfiliale in der Talstraße. Weiter wurde vermutlich von den gleichen Unbekannten eine Abdeckung an der Außenwand des Amtsgerichts in der Friedrichsstraße beschädigt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, welche in oben genannter Nacht verdächtige Wahrnehmungen in den beiden angegebenen Straße gemacht haben. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim Hinweise unter der Telefonnummer 07622/666980 entgegen.

md/ce

