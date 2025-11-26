PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg am Rhein: Unfallflucht auf Autobahnauffahrt

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.11.2025 gegen 08:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf Höhe des Beschleunigungsstreifens der Autobahn A5, Auffahrt Neuenburg in Fahrtrichtung Freiburg. Ein bislang unbekannter weißer Sattelzug mit roter Aufschrift soll vom Übergangsast aus Richtung Frankreich gekommen sein und vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Fahrbahn der Autobahn eingefahren sein, ohne die Vorfahrt des dort ordnungsgemäß fahrenden VW gewährt zu haben. Es kam zur seitlichen Kollision, wodurch der Spiegel des VWs beschädigt wurde. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Die Verkehrspolizei ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9800 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 11:28

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Einbruch in Gaststätte

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Sonntag, 23.11.2025 auf Montag, 24.11.2025, verschafften sich bislang unbekannte Täterschaft auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Innenräumen einer Gaststätte am Conrad- Gröber- Platz in Waldshut. Die Täterschaft entwendete unter anderem Alkohol und andere Vorräte in so großen Mengen, dass ein Fahrzeug zum Abtransport benutzt worden sein muss. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:27

    POL-FR: Lauchringen/ Wutöschingen: Einbrecher unterwegs

    Freiburg (ots) - Seit Beginn der dunklen Jahreszeit häufen sich auch die Wohnungseinbrüche. In der Zeit von Montag, 24.11.2025, zwischen 16 Uhr und 22 Uhr kam es in Lauchringen zu zwei vollendeten Wohnungseinbrüchen. In der Hebelstraße gelangte unbekannte Täterschaft auf noch unbekannte Weise in die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. In der Gartenstraße ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:22

    POL-FR: March - Gefahrenbremsung eines Schulbusses führt zu 66 leicht verletzten Kindern

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, den 25.11.2025 um 07:20 Uhr, führte ein Schulbus in der Eichstetter Straße in March-Neuershausen eine Gefahrenbremsung durch. Infolgedessen wurden 66 Kinder, die sich im Fahrgastraum befanden, leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Schulbus die Eichstetter Straße in Richtung Bötzingen, als ein Pkw von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren