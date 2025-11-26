Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg am Rhein: Unfallflucht auf Autobahnauffahrt

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.11.2025 gegen 08:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf Höhe des Beschleunigungsstreifens der Autobahn A5, Auffahrt Neuenburg in Fahrtrichtung Freiburg. Ein bislang unbekannter weißer Sattelzug mit roter Aufschrift soll vom Übergangsast aus Richtung Frankreich gekommen sein und vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Fahrbahn der Autobahn eingefahren sein, ohne die Vorfahrt des dort ordnungsgemäß fahrenden VW gewährt zu haben. Es kam zur seitlichen Kollision, wodurch der Spiegel des VWs beschädigt wurde. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Die Verkehrspolizei ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9800 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell