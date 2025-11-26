PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen/ Wutöschingen: Einbrecher unterwegs

Freiburg (ots)

Seit Beginn der dunklen Jahreszeit häufen sich auch die Wohnungseinbrüche. In der Zeit von Montag, 24.11.2025, zwischen 16 Uhr und 22 Uhr kam es in Lauchringen zu zwei vollendeten Wohnungseinbrüchen. In der Hebelstraße gelangte unbekannte Täterschaft auf noch unbekannte Weise in die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. In der Gartenstraße ereignete sich im gleichen Zeitraum ebenfalls ein Einbruch, bei dem Bargeld entwendet wurde. Auch hier ist noch unklar, wie die Täterschaft in die Räumlichkeiten gelangen konnten. Außerdem versuchte unbekannte Täterschaft gegen Mitternacht im Wutöschinger Ortsteil Degernau in eine ebenerdige Wohnung in der Straße "Im Rohr" einzudringen, was aufgrund einer in der Wohnung anwesenden Person beim Versuch blieb. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07741 8316 211 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 11:22

    POL-FR: March - Gefahrenbremsung eines Schulbusses führt zu 66 leicht verletzten Kindern

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, den 25.11.2025 um 07:20 Uhr, führte ein Schulbus in der Eichstetter Straße in March-Neuershausen eine Gefahrenbremsung durch. Infolgedessen wurden 66 Kinder, die sich im Fahrgastraum befanden, leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Schulbus die Eichstetter Straße in Richtung Bötzingen, als ein Pkw von der ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:52

    POL-FR: St. Peter: Versuchter Straßenraub - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Montagabend, 24.11.2025, versuchte gegen 18 Uhr im «Roter Weg» in St. Peter ein Unbekannter, einen 78-Jährigen auszurauben. Der Geschädigte habe zuvor kurz vor 18 Uhr einen Linienbus von Kirchzarten nach St. Peter genutzt, und sei in St. Peter an der Bushaltestelle «Zähringer Eck» ausgestiegen, um sich nach Hause zu begeben. Auf dem Nachhauseweg sei ihm ein Unbekannter gefolgt. Dieser sprach den ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 08:03

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Weiterhin winterglatte Straßen

    Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Am 24.11.2025 befuhr gegen 06:00 Uhr ein Pkw die Bundesstraße B31 zwischen Titisee und Neustadt-Mitte. Der Pkw kam auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Schutzplanken. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bremste deshalb sein Fahrzeug ab. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den abbremsenden Pkw auf. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren