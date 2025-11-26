Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 23.11.2025 auf Montag, 24.11.2025, verschafften sich bislang unbekannte Täterschaft auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Innenräumen einer Gaststätte am Conrad- Gröber- Platz in Waldshut. Die Täterschaft entwendete unter anderem Alkohol und andere Vorräte in so großen Mengen, dass ein Fahrzeug zum Abtransport benutzt worden sein muss. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Autos rund um den Conrad -Gröber-Platz oder auf dem Weg in Richtung Fähre beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell