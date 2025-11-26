Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall mit Hund am Fußgängerüberweg

Freiburg (ots)

Mit seinem Toyota befuhr am Dienstag, 25.11.2025 gegen 18.30 Uhr ein 88 Jahre alter Mann die Gretherstraße. An einem Fußgängerüberweg hielt er an um eine Fußgängerin die Straße passieren zu lassen. Beim Wiederanfahren übersah er den Hund, welchen die Passantin hinter sich an der Leine führte. Dieser wurde überfahren und verstarb noch an der Unfallstelle.

