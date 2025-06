Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Ovelgönne: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, gegen 10 Uhr, kam es auf der B211 in Ovelgönne, in Höhe des Kreisverkehrs der Strückhauser Straße, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus Varel befuhr mit ihrer Mercedes A-Klasse die B211 aus Richtung Oldenburg kommend in Fahrtrichtung Brake. Kurz vor dem Kreisverkehr überholte sie den Pkw einer 70-jährigen Fahrzeugführerin aus Brake, die mit zwei kleinen Kindern, 3 und 1 Jahre alt, unterwegs war. Die 55-jährige kollidierte dabei sowohl mit dem überholten Pkw als auch mit der dortigen Verkehrsinsel, wobei ihr Fahrzeug stark beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Im weiteren Verlauf ergab sich ein Hinweis, dass die Fahrzeugführerin der Mercedes A-Klasse bereits zwischen Oldenburg/Rastede bis hin zur Unfallstelle mehrere Straßenverkehrsgefährdungen begangen hatte. Zeugen, bzw. Geschädigte, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake, 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell