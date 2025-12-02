Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt

BPOL KB Frankfurt: Nachtrag Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots)

Die heute Morgen stattgefundenen Einsatzmaßnahmen wurden von fünf Staatsanwältinnen und Staatsanwälten der Staatsanwaltschaft Düsseldorf sowie 280 Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei und 4 Steuerfahnderinnen und Steuerfahndern des Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW umgesetzt.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurden u.a. Reisedokumente, 23 Mobiltelefone und zahlreiche Datenträger und weitere elektronische Medien sichergestellt.

Gegen den Hauptbeschuldigten 32-jährigen chinesischen Staatsangehörigen konnte zudem ein Arrestbeschluss in Höhe von rund 445.000 Euro beim Amtsgericht Düsseldorf erwirkt werden.

Die drei festgenommenen Beschuldigten werden dem Haftrichter des Amtsgerichts Düsseldorf vorgeführt.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt am Main bedanken sich bei allen beteiligten Behörden für die hervorragende Zusammenarbeit.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt, übermittelt durch news aktuell