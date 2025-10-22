Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt

BPOL KB Frankfurt: Bundespolizei vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse in Kassel

Kassel (ots)

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kassel hat die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt am heutigen Tag erforderliche Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei wurden sechs Durchsuchungsbeschlüsse in Kassel vollstreckt.

Die Maßnahmen fanden im Stadtgebiet Kassel statt und richteten sich gegen Beteiligte einer organisierten Gruppe, die des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern gem. §§ 96, 97 AufenthG und des gewerbs- und bandenmäßigen Verschaffens falscher amtlicher Ausweise gem. §§ 276 I, II StGB verdächtigt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden besteht der Verdacht, dass albanische und nordmazedonische Staatsangehörige als Arbeitskräfte nach Deutschland verbracht und hier mit gefälschten bulgarischen Dokumenten ausgestattet werden, um bei möglichen Baustellenkontrollen die wahre Staatsangehörigkeit und somit die illegale Erwerbstätigkeit zu verschleiern.

Die Ermittlungen in dem umfangreichen Verfahrenskomplex richten sich gegen mehrere Personen, wobei vier Beschuldigte im Verdacht stehen, an mutmaßlichen Schleusungsstraftaten mitgewirkt zu haben.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden diverse gefälschte Ausweisdokumente, Mobiltelefone, Speichermedien, sowie Schmuck und Bargeld sichergestellt. Es wurden 7 Personen angetroffen und kontrolliert, da gegen sie der anfängliche Verdacht des unerlaubten Aufenthalts besteht.

Die Staatsanwaltschaft Kassel und die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt am Main bedanken sich bei allen beteiligten Behörden für die hervorragende Zusammenarbeit.

