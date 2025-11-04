PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Antiquitätenhandel +++ Fenster der Feuerwehr beschädigt +++ Geschwindigkeiten bei Oberseelbach überwacht

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Antiquitätenhandel,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Dienstag, 04.11.2025, 04:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag hatten Einbrecher in Taunusstein-Bleidenstadt Schmuck im Visier. Gegen 04:15 Uhr brach der Unbekannte in der Aarstraße eine Zugangstür zum Geschäft auf und stieg anschließend in das Objekt ein. Dort bediente er sich an Schmuck aus mehreren Vitrinen und suchte damit unbemerkt das Weite.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad Schwalbach.

2. Fenster der Feuerwehr beschädigt,

Eltville-Erbach, Erbacher Straße, Festgestellt: Dienstag, 04.11.2025, 10:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte eine Fensterscheibe der Feuerwehr von Eltville-Erbach zerstört. Am Dienstag gegen 10:00 Uhr fiel die zerborstene Scheibe am Gebäude in der Erbacher Straße auf. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, Hinweise werden von der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegengenommen.

3. Geschwindigkeiten bei Oberseelbach überwacht, Niedernhausen-Oberseelbach, Landesstraße 3026, Sonntag, 02.11.2025, 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Am Sonntagvormittag haben Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Idstein Geschwindigkeitskontrollen im Niedernhausener Stadtteil Oberseelbach durchgeführt. Im Zeitfenster von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr hatten sich die Kontrollkräfte auf der L 3026 in Höhe der "Lochmühle" postiert und dabei insgesamt 47 Fahrzeuge gemessen. Von diesen waren gleich 12 zu schnell unterwegs. Diese Messung hatte entsprechende Verkehrskontrollen sowie die Ahndungen von Verstößen für die Fahrerinnen und Fahrer zur Folge.

