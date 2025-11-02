PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrere Einbrüche im Rheingau-Taunus-Kreis +++ Unfall wegen Gullideckel +++ Verkehrsunfallflucht in Idstein +++ Trunkenheitsfahrt in Eltville

Bad Schwalbach (ots)

1.Einbruch in Haus und Einliegerwohnung, 65388 Schlangenbad-Bärstadt, Schöne Aussicht, Freitag, 31.10.2025, 12:00 Uhr - 23:00 Uhr

(br)Am Freitag zwischen 12:00 Uhr und 23:00 Uhr brachen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Schlangenbad-Bärstadt ein. Die Unbekannten gelangten zunächst in den Garten in der Straße "Schöne Aussicht" und brachen dort zunächst ein Fenster der Einliegerwohnung auf. Danach öffneten sie gewaltsam eine danebenliegende Terrassentür zum restlichen Wohnhaus. Die Täter durchwühlten alle Räumlichkeiten der Wohnungen und entkamen unerkannt wieder. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen, nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2.Einbruch in Einfamilienhaus,

65232 Taunusstein-Orlen, Hintergasse, Freitag, 31.10.2025, 18:30 Uhr - 23:30 Uhr

(br)Am Freitagabend zwischen 18:30 Uhr und 23:30 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Taunusstein-Orlen ein. Die Einbrecher gelangten über den Garten auf das Grundstück. Dort warfen sie mit Steinen eine Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie das Obergeschoss und entkamen wieder mit Schmuck und Bargeld. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Geräusche oder Personen in dem Zeitraum festgestellt haben werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der (06124) 7078-0 zu melden.

3.Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Idstein 65510 Idstein, Altkönigweg, Freitag, 31.10.2025, 18:20 Uhr

(Ha) In der Halloween-Nacht versuchten zwei Einbrecher in ein Einfamilienhaus im innerstädtischen Wohngebiet einzubrechen. Die Täter schlugen das dortige Küchenfenster ein und versuchten sich hierüber Zutritt zu verschaffen. Durch den Lärm wurden Zeugen alarmiert, welche beobachten, wie die Täter in Richtung Feldbergstraße flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Täter werden als dunkel bekleidet, einer mit Kapuze über den Kopf und ein Täter mit einer roten Mütze beschrieben. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4.Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Hünstetten Hünstetten-Beuerbach, Rhönstraße,

Samstag, 01.11.2025, 17:30 Uhr bis Samstag, 01.11.2025, 18:02 Uhr Ha)Am Samstagabend verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang in ein Mehrfamilienhaus in Beuerbach. Zwischen 17:30 Uhr bis 18:02 Uhr zerstörten die Täter die Außenbeleuchtung des Anwesens. Anschließend hebelten sie ein Küchenfenster im Erdgeschoss auf und durchwühlten dort mehrere Räume nach Schmuck. Die Einbrecher wurden durch heimkommende Anwohner gestört und flüchteten in unbekannte Richtung mit dem erbeuteten Schmuck. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

5.Unfall wegen Gullideckel

65329 Hohenstein-Breithardt, Freitag, 31.10.2025, 23:39 Uhr,

(br)Am Freitagabend um 23:39 Uhr wurde der Polizei in Bad Schwalbach ein Unfall in der Bergstraße in Hohenstein-Breithardt gemeldet. Ein 18-Jähriger Hohensteiner war mit seinem Opel Corsa auf der Bergstraße in Richtung Gronauer Straße unterwegs, als er mit einem Kanaldeckel kollidierte. Dieser wurde offenbar zuvor durch einen Unbekannten aus der Verankerung gehoben und daneben auf die Fahrbahn gelegt. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt, jedoch entstand Sachschaden an seinem Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Wenn Sie in dem Bereich der Bergstraße in Hohenstein-Breithardt in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden Sie gebeten sich bei Polizei Bad Schwalbach unter der (06124) 7078-0 zu melden.

6.Verkehrsunfallflucht in Idstein

Idstein, Limburger Straße, Samstag, 01.11.2025, 12:18 Uhr

(wö)Am Samstag, den 01.11.2025 kam es in Idstein in der Limburger Straße zwischen 12:18 Uhr und 12:28 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren schwarzen Audi A6 auf einem Parkplatz des Einkaufszentrums ab. Als sie nach 10 Minuten zu ihrem PKW zurückkam, stellte sie hinten rechts die Beschädigung fest. Der Unfallverursacher hat nach dem Zusammenstoß nicht auf die Geschädigte gewartet und den Zusammenstoß auch nicht gemeldet. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und dem Unfallhergang machen können. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 1000,-EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

7.Trunkenheitsfahrt

Eltville-Hattenheim, Erbacher Landstraße, Sonntag, 02.11.2025, 02:15 Uhr

(br)Eine aufmerksame Streife der Polizeistation Eltville kontrollierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Fahrer eines schwarzen 1er BMW. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest lieferte einen Wert von über 1,8 Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt. Den Eltviller erwartet nun ein Strafverfahren, wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell