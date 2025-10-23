FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Feuerwehr löscht Wohnungsbrand unter Polizeischutz in Amern

Schwalmtal (ots)

Am gestrigen Mittwochabend wurde der Löschzug Amern gemeinsam mit der Drehleiter aus Waldniel gegen 21:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand auf die Kasenderstraße im Kreuzungsbereich Dorfstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand. Flammen schlugen aus den Fenstern und dichter Rauch drang aus dem Gebäude.

Da die Kreisleitstelle Viersen in ihrer Einsatzmeldung auf eine mögliche Gefährdungslage hinwies, wurden die Sicherheitsmaßnahmen für die Feuerwehrkräfte umgehend erhöht. Die Lageerkundung und Abstimmung erfolgten in enger Zusammenarbeit mit der Polizei, die den Schutz der Einsatzkräfte während des gesamten Einsatzes sicherstellte.

Zeitgleich begann ein umfassender Löschangriff über drei C Rohre von außen. Dabei kam das sogenannte Fensterimpulsverfahren zum Einsatz, bei dem Wasser gezielt unter die Zimmerdecke abgegeben wird, um Brandgase zu kühlen und eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Diese Taktik zeigte schnell Wirkung.

Zur Unterstützung wurde der Löschzug Waldniel nachalarmiert. Eine Drohne mit Wärmebildkamera erkundete das Brandgeschoss von außen, suchte nach möglichen Personen und übermittelte ein Lagebild an die Einsatzleitung. Glücklicherweise konnte rasch Entwarnung gegeben werden, da sich keine Personen mehr im Gebäude befanden.

Im weiteren Verlauf zeigte sich, dass sich das Feuer aufgrund der hohen Temperaturen bereits in Richtung Dachgeschoss ausgebreitet hatte. Umgehend wurde ein Löschangriff über die Drehleiter eingeleitet. Gleichzeitig drang ein Trupp unter Atemschutz über eine außenliegende Treppe in das erste Obergeschoss vor, um verbliebene Glutnester abzulöschen.

Die Maßnahmen zeigten schnell Erfolg. Die Drohne übertrug fortlaufend aktuelle Luftbilder in den Einsatzleitwagen, sodass die Einsatzleitung die Lage jederzeit im Blick behalten konnte. Auch das Erdgeschoss wurde kontrolliert, dort konnten keine weiteren Gefahren festgestellt werden.

Im Verlauf des Einsatzes wurde der zunächst eingesetzte Regelrettungsdienst durch Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes abgelöst. Zudem wurde im Gerätehaus Amern eine Verpflegungsstelle für die Einsatzkräfte eingerichtet.

Nach intensiven Nachlöscharbeiten und der Kontrolle des Brandbereichs mit einer handgeführten Wärmebildkamera konnte der Einsatz nach mehr als fünf Stunden beendet werden. Der Grundschutz für die Gemeinde Schwalmtal wurde währenddessen durch den Löschzug Waldniel sichergestellt.

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Während des gesamten Einsatzes waren die Dorfstraße und die angrenzende Kasenderstraße vollständig gesperrt.

Schwalmtal, den 23. Oktober 2025

