FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Verkehrsunfall auf der BAB 52 - Zwei Personen verletzt

Schwalmtal (ots)

Am Sonntagmittag wurde der Löschzug Waldniel gemeinsam mit dem Leitungsdienst der Feuerwehr Schwalmtal um 13:57 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen war. Dabei wurden zwei Personen verletzt, glücklicherweise wurde niemand eingeklemmt. Eine Person wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die zweite verletzte Person konnte nach einer Sichtung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle verbleiben.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und räumte eine Fahrspur, um in Absprache mit der Autobahnpolizei eine einspurige Verkehrsführung zu ermöglichen. Zusätzlich wurde der Brandschutz sichergestellt, die Fahrzeugbatterien abgeklemmt und die Bergung der Unfallfahrzeuge unterstützt.

Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Aufgrund des erhöhten Rückreiseverkehrs kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen und zeitweisen Stauungen.

Schwalmtal, den 06. Oktober 2025

