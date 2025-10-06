FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Unklare Rauchentwicklung sorgt für Feuerwehreinsatz

Schwalmtal (ots)

Am Montagabend wurde der Löschzug Waldniel gemeinsam mit dem Leitungsdienst der Feuerwehr Schwalmtal gegen 20:57 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Heerstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war ein leichter Brandgeruch nasal wahrnehmbar. Zur weiteren Erkundung wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und eine Nahbereichserkundung durchgeführt. Parallel dazu stieg eine Drohne mit Wärmebildkamera auf, um das Gebiet aus der Luft zu erkunden.

Bereits nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden. Es lagen keine Anzeichen für ein Feuer oder eine Gefahrenlage vor. Zeitgleich kontrollierte ein weiteres Fahrzeug den Bereich rund um die Kirche St. Michael, den im Volksmund sogenannten Schwalmtaldom. Auch dort hatten die Einsatzkräfte keine Feststellung.

Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet und alle Kräfte konnten wieder einrücken.

Schwalmtal, den 06. Oktober 2025

