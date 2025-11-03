PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 03.11.2025, 16:11 Uhr - "Fußgängerin angefahren und verletzt"

Bad Schwalbach (ots)

(Sto) Hinsichtlich der am heutigen Montag um 16:11 Uhr veröffentlichen Pressemitteilung "Fußgängerin angefahren und verletzt" wird wie folgt nachberichtet:

Die 80-jährige Taunussteinerin, welche am Sonntagabend von einem Pkw erfasst und durch den Aufprall schwer verletzt worden ist, ist zwischenzeitlich in einem Wiesbadener Krankenhaus verstorben.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde zur Unfallrekonstruktion ein Gutachter hinzugezogen, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden durch die Polizeistation Bad Schwalbach geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeidirektion Rheingau-Taunus
Stoiber, PHK
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren