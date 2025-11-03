PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 03.11.2025, 16:11 Uhr - "Fußgängerin angefahren und verletzt"

Bad Schwalbach (ots)

(Sto) Hinsichtlich der am heutigen Montag um 16:11 Uhr veröffentlichen Pressemitteilung "Fußgängerin angefahren und verletzt" wird wie folgt nachberichtet:

Die 80-jährige Taunussteinerin, welche am Sonntagabend von einem Pkw erfasst und durch den Aufprall schwer verletzt worden ist, ist zwischenzeitlich in einem Wiesbadener Krankenhaus verstorben.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde zur Unfallrekonstruktion ein Gutachter hinzugezogen, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden durch die Polizeistation Bad Schwalbach geführt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell