HZA-RO: Abschied beim Hauptzollamt Rosenheim / Leiter Reinhard Mayr geht in den Ruhestand

Leiter Reinhard Mayr geht in den Ruhestand

Hauptzollamtsleiter Reinhard Mayr verabschiedet sich nach fast 47 Dienstjahren mit Ablauf des Jahres 2025 in den Ruhestand. Die Amtsgeschäfte als Leiter des Hauptzollamts hat er im September 2023 übernommen. Nun blickt er mit einiger Zufriedenheit auf ein herausforderndes, aber auch erfülltes Arbeitsleben beim Zoll zurück. "Dass ich mit dem Zoll als Arbeitgeber damals die richtige Entscheidung getroffen hatte, ist für mich ganz klar und ich bin sehr dankbar dafür. Ich blicke zufrieden auf meine Erfahrungen beim Zoll zurück", meint Reinhard Mayr rückblickend. Seine erste Station war für einen Zeitraum von elf Jahren am Zollamt Bad Reichenhall-Autobahn, wo er als junger Zollinspektor nach absolviertem Grundwehrdienst und bestandener Laufbahnprüfung in der Zollabfertigung tätig war. Dort erlebte er 1995 die mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union verbundenen Änderungen für den Zoll. Als sogenannter "Douane-Beauftragter" war er dann damit betraut, die Einführung der elektronischen Zollabfertigung in der Region von Beginn an zu steuern. Es folgte eine längere Tätigkeit in der damaligen Oberfinanzdirektion München, wo er sich in den Arbeitsbereichen Zölle und Grundsatzangelegenheiten bewährt hatte. So kam er um den Jahrtausendwechsel als neuer Vorsteher an das Zollamt Bad Reichenhall-Autobahn zurück. Mit einiger Anstrengung verbunden waren die sich anschließenden Jahre, die mehrere Auslandsaufenthalte und den Aufstieg in den höheren Dienst mit sich brachten. 2005 wieder zurück in Rosenheim wirkte Herr Mayr aktiv mit, als es damals darum ging, die Schwarzarbeitsbekämpfung dem Zoll zu übertragen und auszugestalten. "Ich erinnere mich noch an die ersten bundesweiten Ermittlungsverfahren wegen Schwarzarbeit und ich bin auch ein wenig stolz darauf, dass wir beim Hauptzollamt Rosenheim mit unseren ersten Verfahren wohl einen entscheidenden Teil für die Entwicklung für die heutige FKS - Finanzkontrolle Schwarzarbeit - beigetragen haben." Wer die Nachfolge übernehmen wird, steht derzeit noch nicht fest. Bis zur Ernennung einer neuen Leitung übernimmt Dr. Bernd Ramming als Stellvertreter die Leitungsaufgaben des Hauptzollamts Rosenheim.

