Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Flucht vor Polizeikontrolle endet in Haft

Calw (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr kam es zu einem gefährlichen Fluchtversuch eines Autofahrers vor dem Busbahnhof (ZOB) in Calw. Der Fahrer eines Renault Clio fuhr auf eine Kontrollstelle des Polizeireviers Calw zu. Weil er mutmaßlich bei der Fahrt am Handy war und den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Anstatt aber in die vor ihm befindliche Kontrollstelle einzufahren, nutzte er die Gelegenheit und wendete an der roten Ampel plötzlich sein Fahrzeug auf der Fahrbahn und fuhr über die Brücke in Richtung Fußgängerzone davon. Dabei soll er direkt auf einen Polizeibeamten zugefahren sein, welcher dem Fahrzeug noch durch einen Sprung auf die Seite ausweichen konnte und sich hierbei leicht verletzte. Zudem gefährdete er nach derzeitigem Sachstand einen Passanten im Bereich der Marktstraße. Weitere Personen wurden nicht gefährdet. Der flüchtige Fahrer, ein 29-jähriger Mann, konnte kurze Zeit später zu Fuß in der Nähe der Altburger Straße vorläufig festgenommen werden. Sein Fahrzeug konnte ebenfalls im Bereich der Innenstadt aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Umständen und Folgen des Fluchtversuchs aufgenommen. Der dringend Tatverdächtige mit kroatischer Staatsbürgerschaft wurde im Laufe des gestrigen Tages dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Tübingen vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Tübinger Staatsanwaltschaft unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, einen Haftbefehl, der umgehend in Vollzug gesetzt wurde. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Lukas Bleier, Staatsanwaltschaft Tübingen

Fabian Ottburg, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell